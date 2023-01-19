141 yıllık tarihi Hasanpaşa hamamı yenilendi

Trabzon’da 1882 yılında askeri hastane ve kışlaya hizmet vermek için yapılan Hasanpaşa Hamamı, restorasyon çalışmaları tamamlandı. II. Abdülhamit döneminde yaptırılan tarihi hamamın askeri müze konseptiyle hizmete girmesi için yapılan çalışmalar ise sürüyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi’ndeki Hasanpaşa Hamamında başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1882 yılında II. Abdülhamit döneminde askeri hastane ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapılan ve uzun yıllardır metruk halde bulunan tarihi hamam aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hayat buldu. Restorasyon çalışmalarının ardından Askeri Hamam Müzesi konseptine dönük olarak çalışmaların sürdüğü tarihi hamamın Nisan ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Restorasyon projesi sona eren tarihi Hasanpaşa Hamamı’nda incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Restorasyon çalışmalarını çok başarılı ve nitelikli bulduğunu ifade eden Başkan Genç, “Gerçekten de yüklenici firmamız çok titiz, ince işçilik isteyen, çok nitelikli bir çalışmaya imza attı. Bu nadide tarihi değerimizi güzel bir görünüme, hak ettiği görünüme kavuşturdu” dedi.

Hasanpaşa Hamamı’nın askeri müze konseptiyle Nisan ayında hizmete açılacağını kaydeden Başkan Genç, “Projemiz ihale şartnamesine uygun olarak tamamlandı. Müze konseptiyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımız ise titiz bir şekilde devam ediyor. Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak, yeniden hayat buldu. Ben bir kez daha bu projede emeği geçen firma yetkililerimize, işçilerimize, Proje Etüd Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gün yüzüne çıkmak isteyen bir eserdi”

Hamamların Türk-İslâm medeniyetinin çok önemli bir unsuru olduğuna dikkati çeken Başkan Genç, “Tarihin bize bıraktığı bir eser burası. II. Abdülhamit zamanında Anadolu’da birçok şehirlerde han, hamam, kervansaray, mektep vb. eserler yapıldı. Onların bir tanesinde bulunuyoruz. Tarihin bize bıraktığı, emanet ettiği bir eser. Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız. Ve hamam olarak da kullanılmış ama zamanla bırakılmış, terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde bu konuyla ilgili Valimizle yaptığımız istişarede devralmak talebimizi kendilerine ilettik ve burayı devraldık. Şu anda Valiliğimizin de desteğiyle ve kurul onaylı projemiz doğrultusunda tamamen orijinaline uygun olarak gün yüzüne çıkardık. Valimiz İsmail Ustaoğlu’na da teşekkür ederiz. Restorasyon çalışmamız tamamıyla sona erdi. Burada birçok orijinal unsur var. Ve hakikaten de kendini gün yüzüne çıkarmak isteyen bir eser halindeydi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak buranın şanına uygun bir şekilde, çok nitelikli bir restorasyon çalışmasıyla bu güzide eseri şehrimize kazandırdık. İnşallah, projemizi yakın zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece tarihimize, ceddimize saygının, hürmetin gereğini de bir anlamda ifa etmiş olacağız” diye konuştu.

“Önemli bir tarihi değerimizi şehrimize kazandırdık”

Hasanpaşa Hamamı’nın yeni işleviyle birlikte Trabzon’da sosyal ve kültürel yaşamın önemli bir parçası haline geleceğine vurgu yapan Başkan Genç, “Hasanpaşa Hamamını restorasyon uygulaması sonrası ivedi olarak onaylı projesinde belirtilen işlevine bağlı kalarak değerlendirmek istiyoruz. Askeri Hamam Müzesi konseptine dönük olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizin yeni konseptiyle ilgili çok amaçlı salon, fuaye ve kafe bölümüyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımız sürüyor. Trabzon halkıyla bütünleşecek, sosyal ve kültürel yaşamın çok önemli bir parçası olacak bir tarihi mirası daha hayata kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.