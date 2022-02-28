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10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın toplantısı yapıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2-10 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın toplantısı düzenlendi.

TRABZON 28.02.2022, 17:36
10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın toplantısı yapıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2-10 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri için basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Müdürü Saadettin Kaşıkçı, TRT Bölge Müdürü Sami Serdar Şişman, Trabzon Basın İlan Kurumu Müdürü Ali Nuhoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Akçaabat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Topal, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Dokuz gün dokuz farklı oyunla tiyatro severlerin sanat hasretini dindirecek olan 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri bilgilendirme toplantısında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bilindiği üzere Akçaabat, doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi yerleri, kültür ve sanat hayatı ile hem bölgemizde hem de ülkemiz genelinde adından sıkça söz ettirmiştir. Geçmiş dönemlerden bu yana şehrimizde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler neticesinde ilçemiz Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat sloganı ile anılmaktadır. Biz de Akçaabat’ımızla özdeşleşmiş olan bu sloganın altını doldurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Temel belediyecilik çalışmalarımızın yanında şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı sunmak için faaliyetler düzenlemeye önem veriyoruz” dedi.

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri’nde Trabzon, Giresun, Ordu, Erzurum illerinden ekiplerinin oyunlarını sergileyecekleri dile getiren Başkan Ekim, “Düzenlediğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlere erişiminde, şehrimizdeki bütün vatandaşlarımıza tam bir eşitlik imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. Gün geçtikçe kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi çeşitlendirerek arttırıyoruz. Belediyemiz bünyesinde uzun yıllardan buyana Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çok Sesli Koro ve Belediye Tiyatrosu faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında Erol Günaydın Tiyatro Günleri, Açık Hava Tiyatro Günleri, Çocuk Tiyatro Şenliği, Opera ve Bale Günleri, Sempozyumlar, Resim ve Fotoğraf Sergileri etkinliklerimiz de yer almaktadır. 30 yıldır düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivali ile şehrimiz Dünya genelinde ‘Halk Danslarının Kaynaşma Merkezi Horonun Başkenti Akçaabat’ olarak nitelendirilmektedir. Bildiğiniz üze her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günlerinin onuncusu malum pandemiden dolayı iki yıl önce korona virüs tedbirleri kapsamında iptal etmiştik. Halkımızı tiyatrodan mahrum bırakmamak için sosyal mesafe kuralları kapsamında, tedbirler dahilinde iki yıldan beri açık hava tiyatro günlerini düzenliyoruz. Hem kültürel gelişmeye katkı sağlamak hem insanlarımıza tiyatroyu sevdirmek hem de şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına Erol Günaydın Tiyatro günlerinin onuncusunu, iki yıl aradan sonra, bu yıl hayata geçiriyoruz. Erol Günaydın Tiyatro Günlerimiz ile birlikte; tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını sanatseverlerle buluşturmayı amaçladık. 2-10 Mart 2022 tarihleri arasında 9 akşam devam edecek olan tiyatro günlerinde dokuz farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak. Seanslarımız davetiye usulü olacak ve davetiyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir. Geleneksel hale getirdiğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günlerinde bu yıl 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatromuzun yanı sıra, Trabzon, Giresun, Ordu, Erzurum illerinden ekipleri oyunlarını sergileyecekler. Buradan bütün halkımızı 10. Erol Günaydın Tiyatro Günlerine davet ediyor katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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