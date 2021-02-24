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Tonluk boğalarla bebek gibi ilgileniyorlar

Güncel 24.02.2021, 12:07
Tonluk boğalarla bebek gibi ilgileniyorlar
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Artvin’in en büyük festivali ve en önemli turizm kaynağı olan boğa güreşlerine hazırlanan boğa sahipleri, boğaları ile adeta bebek gibi ilgileniyor.