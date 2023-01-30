Başkan Eroğlu, Japonya’da geri dönüşüme dikkat çekti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sıfır atık konusunun Dünya halklarının ortak sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Gelin daha duyarlı olalım, çöplerimizi ayrıştırmaya evimizde başlayalım” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği-JICA Yerel Yönetimlerin atık yönetimi ve kontrolü, afet yönetimi ve müdahalesi için kapasitesinin artırılması projesi dahiinde Türkiye Belediyeler Birliği görevlisi olarak Japonya’ya gitti. Başkan Eroğlu, Japonya ziyaretinin ilk gününde Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen’i ziyaret etti. Sıfır atık konusunun dünya halklarının ortak sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Geri dönüştürülmesi mümkün olan birçok atık diğer atıklarla birlikte çöplerin depolandığı alanlara gidiyor. Burada çok ciddi bir israf gerçekleşiyor. Bunun yanında doğaya verilen zarar da azımsanamayacak seviyelere çıkıyor. İsrafın önlenmesi, insanlık olarak ortak malımız olan geri dönüştürülebilecek maddelerin yeniden kazanımı ve yine hepimizin birer parçası olduğumuz doğayı korumak adına daha nasıl çalışmalar yapabiliriz düşüncesinden yola çıkarak Japon mevkidaşlarımız ile birlikte proje gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Çöplerimizi ayrıştırmaya evimizde başlayalım”

Türkiye’de sıfır atık konusunda atılan önemli adımlara dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde sıfır atık projesi başlamıştı. Bizler de tesislerimizde ve çevreye duyarlı alanlar olarak ürettiğimiz projelerimizde her geçen yıl çalışmalarımızı biraz daha geliştiriyoruz. Gayretlerimizin insanlık adına daha güzel sonuçlar vermesi için hemşerilerimizin verdiği desteğin daha da artırılmasına ihtiyacımız var. Gelin daha duyarlı olalım, çöplerimizi ayrıştırmaya evimizde başlayalım. Çöp yerine geri dönüşüme atılan bir pet şişenin bile çok değerli olduğunu, kendimize, doğamıza ve bütün insanlığa bir iyilik yapmış olduğumuzu bilelim. Başta hanım kardeşlerimizin öncülüğü olmak üzere bütün hemşerilerimizi sıfır atık gönüllüsü olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Projenin ikinci bölümünün afet yönetimi konusu olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu “Japonya ile ülkemiz arasında uzun yıllardır devam eden bir dostluk var. Bu dostluk tarih içerisinde ülkelerin yaşadığı olumsuz durumlarda birbirine verdiği destekten ve kültürel yakınlıktan ileri geliyor. Ülkemiz içerisinde birçok deprem fay hattının bulunduğu ve yaşanan depremlerin acı sonuçlarını her zaman hissettiğimiz bir ülke. Japonya da dünyada en çok depremin yaşandığı bir ülke olması münasebetiyle burada yapacağımız proje çalışmasının afet öncesi tedbirler noktasında oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Afetler doğa olayları. Fakat gelişen teknolojiler ve alınacak çağa uygun tedbirlerle ilgili yaklaşımları konuşacağımız bu proje çalışmalarının çok faydalı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.