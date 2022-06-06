Zorlu parkurda 5 km yürüdüler

Tokat’ın Niksar ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan “Keltepe İzci Yürüyüşü”nün 19.’su düzenlendi.

Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği (NİDOST) organizasyonuyla geleneksel hale gelen “Keltepe İzci Yürüyüşü”nün bu yıl 19.su gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesi’nin katkılarıyla, Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Geleneksel Keltepe’ye İzci Yürüyüşü, Niksar NİDOST Dernek binası önünden araçların hareket etmesiyle başladı. Büyük bir araç konvoyu ile hareket eden kafileler Niksar Gülbayır köyü Kaynar mevkiinde araçlardan inerek 5 km’lik zorlu parkurdan sonra Keltepe piknik alanına ulaştılar. Zirveye ulaşan doğaseverler düzenlenen yarışmalar ile doyumsuz bir gün yaşarken, piknik yapmayı da ihmal etmediler.