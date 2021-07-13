Zinav gölü tabiat parkında geri sayım

Tokat’ta yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Zinav gölü tabiat parkı projesinde sona gelindi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte Zinav Gölü tabiat parkı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Vali Balcı, eşsiz doğa manzarasıyla Zinav’ın turizme katkı sağlayacağını söyledi. Valilik koordinesinde yapılan eğlenme ve dinlenme alanı projesi ile ortaya güzel bir eser çıktığını belirten Balcı, “İnşallah bir ay sonra halkımızın hizmetinde olacak. Halkımız, çoluk çocuğuyla, aileleriyle beraber hoşça vakit geçirip dinlenecekler” dedi.

Vali Balcı, Zinav tabiat parkından sonra üçüncü aşamada Zinav kanyonun turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.