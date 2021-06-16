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Yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldular

Tokat’ta yuvasından yere düşen saksağan yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu.

TOKAT 16.06.2021, 12:20
Yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldular

Tokat’ta yuvasından yere düşen saksağan yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Tokat’ın Erbaa İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesinde esnaflar saksağan yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Yavru kuşu bir kutuya koyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Erbaa Belediyesi itfaiye erleri saksağan yavrusu için seferber oldu. Bir itfaiye eri ağaca uzatılan yangın merdivenine çıkarak kuşu yuvasına koydu. Vatandaşlar duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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