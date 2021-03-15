Yeşilırmak’tan 20 ton atık çıkartıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta yapılan temizlik çalışmalarında 20 ton atık çıkartıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’in talimatları doğrultusunda Yeşilırmak içerisinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince botlarla yapılan çalışmada suya atılan atıkların yanı sıra yosun ve bitki kökleri file yardımı ile toplandı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçede çevre kirliliğine geçit vermeyeceklerini kaydetti.

Temizlik İşleri Müdürü Osman Soylu, Yeşilırmak üzerinde bulunan atıkların oluşturduğu kirliliği ortadan kaldırmak için temizlik yaptıklarını kaydetti. Yeşilırmak yüzeyi ve çevresinden yaklaşık olarak 20 ton atık topladıklarını belirten Soylu, “Topladığımız atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme gönderdik. Kalan kısmını depolama tesisimize transfer ettik. Şuanda Yeşilırmak’ımız tertemiz oldu. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.