Yeni konutlarda vatandaşa büyük kolaylık

Tokat’ın Turhal ilçesinde vatandaşların vezneye gitmeden telefonlarına indirecekleri uygulama ile su yüklemesi yapabileceği sayaçlar, yeni konutlarda devreye girdi.

Turhal Belediyesi tarafından, su dağıtım hizmetlerinde abonelerin kullandığı su sayaçlarında yeni döneme geçildi. Önceden belediyeye ait veznelerden ve işlek noktalara yerleştirilen dijital noktalardan kartlarına yükleme yapan vatandaşların artık vezneye gitmesine gerek kalmayacak. Vatandaşın, GSM sistemli akıllı su sayacı ile cep telefonu uygulaması üzerinden su satın alma işlemini gerçekleştirebileceği saatler hizmete girdi. Projenin ilk uygulaması, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından vatandaşlara teslim edilen konutlarda başlatıldı. Turhal Belediye Bakanı İlker Bekler, teknolojiyi her alanda kullanarak, vatandaşlara verilen hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak sistem hakkında açıklama yapan Başkan Bekler, "Toplu Konut İdaremizin vatandaşlarımıza teslim etmeye başladığı konutlarda bir ilki daha yaşıyoruz. Burada teknolojiyi bütün hayatımızın her aşamasına getirerek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Akıllı su sayaçlarımız ile yeni bir sisteme geçtik. Su saatlerimiz telefondan kontrol edilebilecek. Artık belediyeye gidip illa kartla su yüklemek zorunda kalmayacağız. Telefonlarımıza indirdiğimiz program ile kullanılan su sarfiyatını veya ne kadar ton suyumuzun kaldığını cep telefonumuzdan takip edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımız mevcut su sayaçlarını kullanmaya devam edecek, isteyenler belediyemize müracaat edip bu saatlerden temin edebilecek" dedi.