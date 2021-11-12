banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

Tokat’ta 30 milyon yılda oluşan colla wood (ağaç opal) taşı ile yarı değerli taşların işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla harekete geçildi.

TOKAT 12.11.2021, 13:20
Yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırılacak

Tokat’ta 30 milyon yılda oluşan colla wood (ağaç opal) taşı ile yarı değerli taşların işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla harekete geçildi.

Tokat’ı yarı değerli taşların üretim merkezi haline getirmek, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat yarı değerli taşlar (Collawood, Jasper, Opsidyen, Kalsedon, Akik, Agat, Krizopras, Losit, Rodanit, Ametist vb.) merkezi olduğuna dikkat çekti. Tokat’ın yarı değerli taşların hammadde kaynağı bir merkez olduğunu belirten Vali Balcı, “İlimiz bu konuda Türkiye’nin hatta dünyanın en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Mücevher İhracatçıları Birliği ile imzaladığımız protokol ile moda, renk, dizayn anlamında taşları geliştireceğiz. Gerek obje tasarımı gerek takı tasarımı anlamında bu işi daha da geliştireceğiz. Aynı zamanda kadınlarımızı eğiteceğiz. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin bir numaralı taş üretim merkezlerinden biri olacağız” dedi.

Köylerde atölyeler kurulacak

Vali Balcı, kadın istihdamına büyük katkı sağlanacağını belirterek, “Köyler dahil küçük üniteleri taş üretim merkezi haline getirmeye amaçlıyoruz. Kadınlarımızın eğitimi konusunda Mücevher İhracatçıları Birliği bize destek verecek. Bizler de onların birikiminden ve yeteneklerinden faydalanacağız. Böylece çok güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşallah Türkiye’nin bir numaralı yarı değerli taşlar üretim merkezi olacağız” diye konuştu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yarı değerli taşlar konusunda Tokat’ın çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Hem etrafında çıkan yarı değerli taşlar açısından hem de Valiliğin ve Milli Eğitim teşkilatının bu işe sahip çıkması açısından önemli. Bunun dışında obje konusunda da Tokat’ın yaptıkları gerçekten inanılmaz. Bu konuda da birlikte çok büyük bir yol alacağımıza inanıyorum. Hem ihracatımızı artıracağız ithalatımızı azaltacağız hem de kadın istihdamına çok büyük fayda sağlayacağız. Tokat’ın Türkiye’de ilk olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından Mücevher Taşları Kesme Eğitim İş Birliği Protokolü taraflar arasında imzalandı.

Zile’de bulundu, ekonomiye kazandırılıyor

Tokat’ın Zile ilçesinde çıkartılan jasper, kalsedon, ametist, agat, colla wood (ağaç opal) taşları kurulan atölyelerde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresinin destekleri ile kurulan süs taşı işleme atölyesinde çalışan kadınlar doğal taşları işleyerek tespih ve çeşitli takı ürünleri üretiyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6