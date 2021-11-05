Yakup Kürşat Yılmaz Erbaa’da merhum Ülkücü Rafet Çakır’ı Kabri başında ziyaret etti
Yakup Kürşat Yılmaz İkinci Ziyareti Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden eski cezaevi arkadaşı Rafet Çakır’ın Ailesini ziyaret etti.
Yakup Kürşat Yılmaz İkinci Ziyareti Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden eski cezaevi arkadaşı Rafet Çakır’ın Ailesini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret eden Yakup Kürşat Yılmaz; kendisi cezaevindeyken rahmetli olan Ülkü ve Ülke Sevdalısı Yiğit Kardeşi Erbaalı Ülkücü Rafet Çakır’ı kabri başında ziyaret etti.
Cezaevi arkadaşı merhum Rafet Çakır’ın Kabri başında Kur-an okuyan Yılmaz; "Rafet Benim öz kardeşimden farksızdı, biz üç-beş kişiydik, bizim kardeşliğimizi de dostluğumuzu da kelimeler anlatmaya yetmez” dedi.
Merhum Rafet Çakır’ın oğlu Umut Can Çakır; "Kürşat amcam ile babam öz kardeş gibiydiler, öncesinde de babamızı kaybettikten sonrada iletişimimiz hiç kopmadı. Amcamızın ahde vefasından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.