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Vicdansızlığın böylesi, jandarma ekipleri sahip çıktı
Tokat’ta koli içerisinde yol kenarına bırakılan 10 yavru köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı.
TOKAT 15.09.2022, 14:47
Tokat’ta koli içerisinde yol kenarına bırakılan 10 yavru köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı.
Tokat Reşadiye kara yolu üzerinde bulunan bir alana yavru köpeklerin bırakıldığı ihbarını alan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi harekete geçti. Ekipler yeni doğmuş 10 köpek yavrusunu bir koli içerisinde buldu. Yavru köpeklerle birlikte annesini alarak Niksar Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. Veteriner hekim kontrolleri yapılan yavru köpekler bakıma alındı. Jandarma ekipleri yavru köpekleri ile annesini bıraktığı değerlendirilen kişinin tespit için çalışma başlattı.
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