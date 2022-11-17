Tokat’ta üst araması yapılan şüpheli şahsın üzerinden 102 parça tarihi eser çıktı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemelerin olduğu duyumu üzerine harekete geçtiler. Yapılan operasyonla L.T.(43) isimli şahıs Kazgölü yol ayrımında durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 102 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.