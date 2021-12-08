Son Dakika
Üniversitenin elektriği güneş enerjisinden sağlanacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kendi elektriğini kendisi üreterek tasarruf sağlayacak.
TOKAT 08.12.2021, 15:56
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kendi elektriğini kendisi üreterek tasarruf sağlayacak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulumu tamamlandı. 19 dönümlük kampüs arazisine kurulan santralde yaklaşık 1 megavat gücünde elektrik üretimi yapılacak. Kış aylarında yüzde 10 yaz aylarında yüzde 70 oranında kampüsün elektriğini karşılayacak olan santralin açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılarak güneşten elde edileceğini kaydetti.