Üniversitede kariyer fuarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Fuarının 22.’si törenle açıldı.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin açılış konuşmasını TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun konuşmasının ardından Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Vali Hatipoğlu, öğrencilerden okumayı, araştırmayı, yeniliklere yelken açmayı bırakmamaları çağrısında bulunarak, “Her şeyden önce kendilerini asla umutsuzluk girdabına sokmamaları gerekmekte. Kendilerini yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlamalarını ve geliştirmelerini isterim. Ben Akdeniz Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nde doktora öğrencisi iken rahmetli Halil İnalcık misafir olmuştu. O zamanlar 93 yaşında idi ve vefat etmeden önce 3 kitap projesi olduğunu söylemişti. O tarihten sonra araştırdım, vefat edene kadar 13 kitap hazırlamış. Peygamberimizin de buyurduğu gibi; ‘İlim Çin’de de olsa alınız’. Aslında bu bize bir hayat düsturu edinmemiz gerektiğini gösteriyor. Sürekli olarak öğrenim süreci içerisinde olmamız gerekiyor. Bazen gençlerimizde gördüğüm o bıkkınlığın, bezginliğin, okuma alışkanlıklarının terk edilmesinin aslında ne kadar büyük bir kaynak israfı olduğunu görüyorum ve bunun giderilmesi gerekiyor. En önemli sorunumuz bu. Kariyer günleri dahilinde sizlere önerebileceğim en önemli husus şu; sakın okumayı, araştırmayı, yeniliklere yelken açmayı bırakmayın. Çünkü gerçekten çok büyük bir bezginlik sonucunda gençlerimizin heba olduğunu görmek bizleri ziyadesi ile üzüyor. O yüzden ne azminizi ne kararlılığınızı asla terk etmeyin” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler kariyer fuarına katılan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarının standlarını gezdi.