Üniversitede açılan ilkokulda karne heyecanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim öğretime açılan ilkokulda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2022-2023 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Taşlıçiftlik İlkokulunda karne törenin katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Rektör Yılmaz, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Yılmaz, gelecekte onları kampüste birer üniversite öğrencisi olarak da görmeyi arzu ettiğini söyledi. ,Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteği ile yakın gelecekte üniversite yerleşkesi içine ortaokul ve anaokulu da eklenebileceğini belirten Rektör Yılmaz, okula araç ve yaya ulaşımının kolaylaştırılması için destek vereceğini kaydetti.

Okul Müdürü Sinan Türk ise son dönemde birçok velinin nakil yolu ile öğrencisini okula kaydettirdiğini ifade ederek kayıt oranlarının artış gösterdiğini belirtti.