UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki mağara turizme kazandırılıyor

Tokat’ta UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Ballıca Mağara turizme kazandırılıyor.

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan 3,5 milyon yıllık bir geçmişe sahip Ballıca Mağarası, dünyadaki benzerlerinin en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Sahip olduğu doğal oluşum değerleri ile uluslararası ölçekte önem arz eden bir alan olan Ballıca Mağarası sosyal donatı alanları ile turizme kazandırılıyor. Yaklaşık 10 milyon TL’lik proje kapsamında sosyal tesisler, kamp alanı ve kır lokantası yapımı planlanıyor. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Yaklaşık 10 milyonluk yatırımla Ballıca Mağarası’nda başlatılan çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tokat’ımıza, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.