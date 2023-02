Turhal’dan Adıyaman’a ‘’Gönül Köprüsü’’

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden biri olan Adıyaman’ın Sincik ilçesi ile Turhal Belediyesi arasında ‘’Gönül Köprüsü’’ kuruldu.

Depremin yaralarını sarmak için Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ve teknik personeller, Sincik ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Bekler, depremde yaraların sarılması için yurt genelinde olduğu gibi Turhal’ında tek yürek olduğunu ifade ederek, “Bizde Turhal Belediyesi olarak Adıyaman’ın 16 bin nüfuslu Sincik ilçesinin yeniden imar ve inşasına destek olmak için ekibimizle birlikte buraya geldik. Depremden zarar görmüş yol bina altyapı gibi bileşenlerin incelemelerini yaparak yapılacak olan onarım ve imar çalışmalarının planlarını hazırlıyoruz” dedi

Başkan Bekler, yerel halkın ihtiyaçlarını da dinlediklerini belirterek ‘’Burada Sincik Belediyesi Başkanı Mehmet Korkut ile birlikte sokakları gezerek vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Hiç yabancılık çekmeden sanki kendi dedemin elinden tutar, elini öper gibi samimiyetlerini hissettik. Sohbetlerimiz sırasında ihtiyaçlarını da dinliyoruz ve ona göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu ihtiyaçlar içerisinde en önemli olanı da konteynır ev ihtiyacı oldu. Burası yüksek bir kesim şu an bile yaklaşık 50 santimetreye kadar yerde kar var ve hava soğuk. Bizde Turhal’dan Sincik’e gönül köprüsü kurarak bu ihtiyacı karşılamak için ilk etapta 25 adet konteynır siparişimiz verdik. Şu an da alt yapını ve yer tespitini yapıyoruz. En kısa zamanda kurulumlarını yapıp teslim edeceğiz. Bu memleket hepimizin biz her zaman biriz ve beraberiz. Bugünleri birlikte aşacağız” diye konuştu.