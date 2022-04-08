Turhal’da 3 bin aileye "Gıda Çantası"

Turhal Belediyesi, Ramazan gıda paketi dağıtımı dahilinde 14 ürün içeren paketler bez çantalarla 3 bin haneye ulaştıracak.

Turhal Belediyesi Hanımeli Merkezinde gıda dağıtımı amaçlı kullanılan tek kullanımlık karton kolilerin yerine paketin içerisinde ki ürünler alındıktan sonra uzun süre kullanılabilecek bez çantalar üretildi. Kesiminden baskısına kadar tüm üretim aşaması Turhallı hanımların elinden çıkan bez çantalar hem estetik duruşuyla hem de geri dönüşüme verdiği önemle dikkat çekti. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, sadece Ramazan ayında değil her zaman yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Ramazan’ın bereketini paylaşabilmek adına, gıda paketlerini Ramazan ayından önce başlayarak düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyor, beraber olamasak da her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi kimseden ayırmadan, ötekileştirmeden yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Bir yandan gıda paketlerimizi dağıtırken bir yandan da geri dönüşüm adına bu alanda da çalışma yapmaya özen gösteriyoruz. Önceleri karton koliler içerinde dağıttığımız gıda paketlerimizi bu sene hanımeli kurslarımızda ki maharetli hanımefendilerin ellerinden çıkan kumaş çantalara koyarak ramazan ayından sonra da günlük olarak kullanabilecekleri bir ürün meydana getirildi. Böylece tek kullanımlık karton kolileri ortadan kaldırarak çorbada bizim de tuzumuz olsun misali geri dönüşüm seferberliğine katkımız olsun istedik” dedi.

Kumaş çantaların üretimin gerçekleştiği Hanımeli Kursları sorumlusu Hülya Eroğlu, ise geri dönüşüme katkı sağladıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu geri dönüşüm 0 atık projesine Turhal Belediyesi olarak bizde katıldık. Karton kutularla yaklaşık 3 bin aileye dağıtımı yapılan gıda yardım kolilerimizi bu sene kumaş çantaya döndürmüş bulunmaktayız. Ramazan ayından yaklaşık 2 hafta öncesinde başlayarak kesiminden dikimine dikiminden baskısına kadar, kurs merkezimize kursiyer olarak gelen hanımlarımızın ellerinden çıktı bu çantalar. Üretilen bu bez çantalarla bize bu geri dönüşüm projesine katkı sağlamış olduk. Bu yardım kolileri içerisinde ki yardım ürünleri alındıktan sonra çöplere atılıyordu. Bizim kurda ki amacımız da daha sonrasında bu kumaş çantaların uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak” diye konuştu.