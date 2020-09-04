Turhal’a yarı olimpik yüzme havuzu

Tokat’ın Turhal ilçesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli törenle atıldı.

Turhal Belediyesi tarafından inşa edilecek olan ilçenin ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesis için temel atma töreni düzenlendi. Turhal Kaymakamı Ali Gökay ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler dualarla kurban kesimi sonrasında butona basarak havuzun temelini attı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Bekler, Turhal’da vatandaşların spor yapabilecekleri imkanlar hızla arttığına işaret ederek, “Turhal Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin ilk kapalı yüzme havuzunu Osman Gazi Mahallemize inşa ediyoruz. Hemşehrilerimize spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırıyor, Turhal Belediyesi olarak tesis yatırımlarına devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle yapılacak olan Yarı Olimpik Kapalı yüzme havuzu yediden yetmişe her yaşta Turhallıyı yüzme sporu ile buluşturacak” dedi.

180 günde tamamlanması planlanıyor

Turhal’ın ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliği taşıyan yarı olimpik yüzme havuzu Osman Gazi Mahallesine inşa edildiğini belirten Başkan Bekler, “Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatının 180 günde tamamlanması hedefleniyor. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun “ ifadelerini kullandı.