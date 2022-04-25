Turhal caddeleri traverten taşlarla yenileniyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde caddeler belediye ekipleri tarafından traverten taşlarla yenileniyor.

Turhal Belediyesi kendi tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği traverten taşlarla sokak ve caddelerde yenileme çalışması başlattı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Uzar Sokak’ta yayaların daha rahat hareket edebilmeleri için kaldırım genişliği 1,5 metreden 3 metreye çıkarıldı. Traverten taşlarla yenilenen sokak esnaflardan tam not aldı. Çarşı esnaflarından Adem Gökalp, sokaklarının yenilenmesinden dolayı teşekkür ederek, “Turhal Belediyesine uzun yıllardır unutulan bu sokağa böyle güzel bir hizmet verdiği için teşekkür ediyoruz. Traverten taşlarıyla güzel bir sokak yaptılar. Çok güzel oldu‘’ dedi. Esnaflardan Ahmet Kılıç ise sokağın başka bir havaya bürünmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Turhal Belediyesi tarafından belirlenen diğer sokak ve caddelerde de yenileme çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.