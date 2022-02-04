Turhal Belediyesinde online ödeme dönemi

Turhal Belediyesi, internet sitesi üzerinden vatandaşların emlak, reklam, konut vergisi gibi ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için online ödeme sistemini hayata geçirdi.

Turhal Belediyesi vatandaşların belediyeye gelerek ödemelerini yaptığı emlak vergisi, konut vergisi, reklam, ilan, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerini vakit kaybetmeden belediyeye ait www.turhal.bel.tr adresinde ki e-belediye sistemi üzerinden online olarak rahatlıkla ödeme yapabilecekleri ödeme sistemini duyurdu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın belediyeye gelerek veznelerimiz aracılığıyla yaptıkları ödemeleri, sanal ortama geçirerek sanal vezne mantığıyla, hem vakitten tasarruf etmelerini hem de ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. e-belediye uygulaması içerisinde hızlı ödeme menüsünden emlak reklam ilan konut vergisi gibi birçok ödeme işlemi bu bölümden gerçekleştirilebiliyor. Oluşturduğumuz sistem üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirilirken ödeme esnasında oluşabilecek her türlü sıkıntıya karşı güvenli ödeme sistemi ile gerekli tüm önlemlerimizi aldık" diye konuştu.