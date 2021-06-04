Tokat’ta yabancı uyruklu öğrencilerin sınav heyecanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim öğretim görmek isteyen 617 yabancı uyruklu öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

TOGÜ 8 farklı ülkede yaptığı uluslararası öğrenci sınavlarına (YÖS) bir yenisini daha ekledi. Taşlıçiftlik kampüsünde yapılan TOGÜ-YÖS 2021’e 617 yabancı uyruklu öğrenci katıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan sınav Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edildi. 15 ayrı salonda yapılan sınav 40’ı aşkın görevlinin koordinasyonunda yapıldı. Sınava giren 617 öğrenciden akademik olarak başarılı olan ilk 300 öğrencinin üniversiteye alınacağı öğrenildi.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ahmet Serhat Anaç yurtiçi ve yurtdışında yabancı öğrenci sınavlarının organizasyonuna devam edileceğini kaydetti.