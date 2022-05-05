Tokat’ta uyuşturucu operasyonu

Tokat’ta Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda (197) adet Extasy uyuşturucu madde ve (15) adet kenevir tohumu ele geçirildi.

İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddelerin Niksar İlçesine getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D100 karayolu üzerinde operasyon düzenledi. Durdurulan araçta ve şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada (197) adet Extasy uyuşturucu madde ve (15) adet kenevir tohumu ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlemlerin başladığı bildirildi.