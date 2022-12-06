Tokat’ta uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 Kilo 470 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Pazar ilçesi Üzümören beldesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satılacağı yönünde duyum alınması üzerine ekipler operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince, şüpheli iki şahsın ikamet adresinde ve eklentilerinde yapılan arama faaliyetinde; 1 kilo 470 Gr. kubar esrar, 1 adet 9mm çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet define arama dedektörü, 38 adet kurusıkı tabanca fişeği, 61 adet tabanca fişeği ve 41 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.