Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 1 şahsın araç ve ikametinde yapılan aramada bin 274 adet sentetik ecza hap, 38 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, “TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.