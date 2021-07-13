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Tokat’ta ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TOKAT 13.07.2021, 10:12
Tokat’ta ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşilyurt ilçesi Kuşçu köyü yol ayrımında meydana geldi. Yeşilyurt’tan Sulusaray ilçesi istikametine seyir halinde olan E. Ş. idaresindeki 60 T 2207 plakalı Fiat Doblo marka ticari araç Kuşçu köyünden ana yola çıkan A. Ş. idaresindeki 60 ZD 091 Renault Toros marka otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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