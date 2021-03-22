Tokat’ta tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor

Tokat Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında Bey Sokak, Beyhamam Sokak ve Halit Sokak’ın yanı sıra tarihi Behzat Caddesinde çalışma başlattı.

Tokat’ta tarihi sokakların restore edilerek turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentte devam eden çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ile yerinde inceledi. Tokat’ın sembol noktalarını restore ederek ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Eroğlu, “Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız meydan çalışmaları, son yıllarda yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile o eski Tokat’ın en güzel caddeleri, sokakları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun devamında da Behzat caddemiz, önceden Bağdat Caddesi dediğimiz bölgede de çalışmalarımıza başladık. Burası Tokat’ın eskiden kalbi olan bölgelerimizden birisiymiş. Çalışmamızın ilk etabını; önce kaldırımlarını, alt yapısını akabinde döşeyeceğimiz küp taşlar ile kısa sürede bitireceğimizi öngörüyorum. Yani 20 gün gibi bir süre içerisinde alt yapı anlamında ki çalışmaları tamamlayacağız. Sonrasında ise burada içlerinde tescilli binada bulunan yaklaşık 50 binamızın cephe düzenleme ve restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Tek tip camekan ve levhalar ile çok güzel bir alanı Şehrimize kazandıracağız. Yine aynı şekilde esnaflarımızda daha göze hoş gelen mekanlarda faaliyetlerine devam etmiş olacaklar” dedi.

Bey sokağında yapılan çalışmaların yüzde 50’sini de tamamladıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Yine aynı şekilde bu bölgemizin yanında bulunan Beyhamam Sokak’ımızda da çalışmalarımız devam edecek. Tabi özellikle bu bölgemizde büyük bir alt yapı problemimiz vardı. Şimdi ise hem alt yapısını, hem de üst yapısını baştan yapıyoruz. Ve en geç mayıs ayına kadarda burayı tamamlamış olacağız. Biz Behzat Bölgemizi çok önemsiyoruz. Burası içerisinde Saat Kulesi’nin, Yüksek Kahve’nin, Behzat Camii’nin, Mevlevihane’nin ve birçok sivil mimarinin olduğu bir bölge. Saat Kulesi Meydanımızı, Demokrasi Meydanımızı da yine bu bölgede hayata geçireceğiz. Arzumuz 2022 sonunda bu 2 projemizi de tamamlamak. Şimdiden bu güzelliği hayal edebiliyorum. Birlikte, çok güzel bir Behzat’ı oluşturacağız” diye konuştu.