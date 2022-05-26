Tokat’ta tarihi sokaklar canlandırılıyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ta, 900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği turizm alanları canlandırılıyor.

Tokat Belediyesi tarafından Camii Kebir ve Erenler Mahallesi’nde sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerinde inceledi. Sulusokak Caddesi’nin bitim noktasında 18 tane sivil mimari ve tarihi özelliklere sahip binanın olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu binalarımızın restorasyonu için geçtiğimiz aylarda Anıtlar Kurulundan da izin almak suretiyle süreci başlatmıştık. Bayramın hemen akabinde de inşaat sürecimiz başladı. Öncelikle binaların cephelerindeki iyileştirmeler, çatı ve tavanlarında yenilemeler yapıyoruz. Dükkanların cepheleri ve levhaları ile ilgili düzenlemelerimizi yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Tokat’ımızı burada görsellik bakımından bölgeye ve şehrimize renk katan, göz alıcı güzellikte bir arastaya kavuşturmuş olacağız. Çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir ay önce başladığımız çalışmaları Allah’tan bir mani keder olmazsa 4 ay içerinde tamamlamayı hedefliyor, Eylül ayı içerisinde şehrimiz Tokat’ın tarihi güzellikleri arasında yerini alacak” dedi.

Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem, Tokat’ın birçok tarihi eserlerinin bulunduğu sokakların hak ettiği değeri kazandığını ifade ederek, “Tokat bir inci, bu inci şimdi Eyüp Eroğlu başkanımızla kabuğundan çıkıyor” diye konuştu.