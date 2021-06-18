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Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan obje geçirildi.

TOKAT 18.06.2021, 14:51
Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan obje geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Turhal ve Yeşilyurt İlçelerinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 4 adet yüzük, 1 adet çan, 12 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ile 1 adet metal detektörü ele geçirildi. Şüpheli 2 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.
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