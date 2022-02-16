Tokat’ta, su fiyatlarında KDV indirimi

Tokat’ın Turhal ilçesinde su fiyatlarında katma değer vergisi (KDV) yüzde 1’e indirilerek abone türlerinde yeni fiyat uygulaması yapıldı.

Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Bu karar doğrultusunda Turhal Belediyesi su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1’e indirdi.16 Şubat’tan geçerli olmak üzere ev, işyeri, sanayi, olmak üzere bütün abonelere yeni fiyat uygulanacak. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler; hiçbir abone türü ayrımı yapmadan su fiyatlarında indirim gerçekleştirildiğini kaydetti.