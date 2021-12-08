Tokat’ta, “Sıfır Atık” duyarlılığı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Sıfır Atık” projesi kapsamında 7’den 77’ye herkesim de farkındalık oluşturmaya gayret edeceklerini söyledi.

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Sıfır Atık” projesi kapsamında anaokulu ve İlkokullarda çevre ve sıfır atık eğitimlerine devam ediyor. “Sıfırdan Başlıyoruz” sloganıyla yola çıkan Tokat Belediyesi ekipleri, çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta çeşitli anaokulu ve okullarda çevre temizliği ve sıfır atık konusunda Alican karakteri ile eğlenceli eğitim veriyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 7’den 77’ye herkesim de farkındalık oluşturmaya gayret edeceklerini kaydetti. Yaşanabilir bir geleceğin, yeşile ve çevreye duyulan sevgi ve saygıyla mümkün olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile 26 Eylül 2017 tarihinde başlatılan “Sıfır Atık” Projesi kapsamında belediye olarak tüm birimlerimizle seferberlik başlattık. Projenin hayata geçmesiyle, atıklar; evsel, elektronik, plastik, cam, bitkisel yağ atıklar gibi farklı kategorilerde; anaokulundan üniversiteye, ev hanımlarından işyerlerine kadar birçok farklı kesime hitap edecek farkındalıklarla kaynak israfının önüne geçmeyi hedefledik. Tokat Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda Türkiye’de öncü olmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.