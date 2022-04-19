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Tokat’ta sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Tokat’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
TOKAT 19.04.2022, 11:42
Tokat’ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 272 şişe alkollü içki ele geçirildi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.