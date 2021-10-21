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Tokat’ta pikap alevlere teslim oldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde park halinde bulunan pikap alevlere teslim oldu.

TOKAT 21.10.2021, 14:32
Tokat’ta pikap alevlere teslim oldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde park halinde bulunan pikap alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiliye göre yangın; Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta pak halinde olan araçta çıktı. Birol G.’ye ait 60 EU 555 plakalı Ford Transit marka pikap henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

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