Tokat’ta patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyü girişinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan K. idaresindeki patpat aracı ile çarpıştı. Kazada tarım aracında bulunan 3 kişiden Güler Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralan sürücü ile birlikte eşi ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.