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Tokat’ta ‘patpat’ devrildi: 3 yaralı

Tokat’ta, ’patpat’ diye bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

TOKAT 12.08.2021, 15:45
Tokat’ta ‘patpat’ devrildi: 3 yaralı

Tokat’ta, ’patpat’ diye bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Almus ilçesine bağlı Alan köyü yaylası yakınlarında meydana geldi. A.S idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte oğulları R.S ve M.S yaralandı. Yaralılar ambulansla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, oğullarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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