Tokat’ta parklar daha güvenli olacak

Tokat’ta, 20 parka güvenlik kamerası sistemi montajı yapılarak aktif hale getirildi.

Tokat Belediyesi şehir merkezindeki parkların tamamına güvenlik kamerası yerleştirerek güvenli ve huzurlu hale getiriyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu güvenlik kamera sisteminin emniyet müdürlüğü ile entegre edilerek takip edilebileceğine dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Eroğlu, “Tokat’ta ki parklarımızı artık daha güvenli hale geliyor. Şuana kadar Tokat’ımızda 20 parkta monte çalışmalarımız tamamlandı. Parklarımızın büyüklüklerine göre bazı parklarımıza 3 bazı parklarımıza ise 8 kamera montajı yaptık. Kameralarımızın büyük çoğunluğu hareketli kameralardan oluşuyor. Kayıt merkezlerimizde anlık olarak takibini yapabiliyoruz ve bunları güvenlik güçlerimizle anlık olarak paylaşabiliyoruz. Diğer parklarımızda da montaj çalışmalarımız şuanda devam ediyor. Parklarımızın daha güvenli, huzurlu olması için, çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Eroğlu ayrıca parkların tamamına güneş enerji sistemleriyle çalışan yüzde 100 sıfır maliyetli, uzun ömürlü aydınlatma sistemlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.