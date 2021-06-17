Tokat’ta pandemiden sonra ilk mezuniyet töreni

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) pandemi sonrasında ilk mezuniyet töreni yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 2020-2021 mezuniyet töreni üniversitenin kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törende Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Enfal Ayşe Al konuşma yaptı. Çocukluk yıllarında kurdukları hayalin sorumluluğunu yıllarca omuzlarında taşıdıklarını belirten Al, “Bizler çocukluk yıllarında kurduğumuz bir hayalin sorumluluğunu yıllarca omuzlarımızda taşırken uykumuzdan, arkadaşlarımızdan, ailemizden kimi zaman da sağlığımızdan fedakarlık ederek bugüne gelebildik. Yıllar önce kendime ve öğretmenlerime verdiğim sözü tutarak bugün karşınızda konuşmaktan dolayı onur duyuyorum” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında son iki yılda öğretim üyesi sayısında önemli bir artışın yaşandığını kaydetti. Tıp Fakültesinin sağlık hizmetinde daha ileriye gittiğini belirten Rektör Şahin, “Öğrencilerimizi çok daha iyi ortamlarda yetiştirmek istiyoruz. Daha önceleri üniversitelerde intern doktor olarak eğitim verilen öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmıyordu. Ama bugün itibariyle kendilerine hem sağlık sigortası yapıyoruz hem de bir miktar maddi destek veriyoruz. Ümit ediyoruz ki öğrendikleri bilgiler ve tecrübeler sayesinde vatanına, milletine, memleketine ve ailesine hayırlı hizmetler icra ederler” dedi.

Rektör Şahin, Tıp fakültesi öğretim üyelerinin pandemi sürecinde ciddi anlamda sağlık desteği verdiğine dikkat çekerek, “Sağlık hizmetinin yanı sıra öğrencilere en yüksek eğitimi verdiniz. O nedenle de her birinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Akabinde Doç.Dr. Serhat Karaman’ın koordinesinde hekimlik andı okundu. Keplerin havaya atılmasıyla birlikte tören sona erdi.