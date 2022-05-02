Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Tokat’ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Turhal Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.Y. (44) idaresindeki 06 BM 8037 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada yaralan otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.Y. (49) C.Y. (17), M.B.Y. (10), C.Y. (2) ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.