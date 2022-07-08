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Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Tokat’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT 08.07.2022, 13:45
Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Tokat’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Almus kara yolu Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. D. C. G. (24) idaresindeki Ford Focus marka 60 AAD 234 plakalı otomobil sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ekipleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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