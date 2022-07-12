Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobillin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesi D-100 karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.