Tokat’ta otomobil duvara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolunda bir kum fabrikası önünde meydana geldi. F.A (42) idaresindeki 60 ABL 710 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum fabrikasının giriş kapısı duvarına çarptı. Kazayı otomobil sürücü hafif yaralı olarak atlatırken yolculardan O. K. (40) ve Gazi Demir (52) ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Gazi Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.