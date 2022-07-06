Tokat’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tokat Valiliğince kent genelinde ormanlık alanlara girişler 2 ay süreyle yasaklandı.

Yurt genelinde birçok ilde ormanlık alanlara konulan giriş yasağı kararı Tokat’ta da alındı. Valilikten yapılan açıklamada ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül tarihlerine kadar yasaklandığı, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetler de bulunanların yasaktan muaf tutulduğu bildirildi. Tokat’ta ormanların vatandaşlar tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanıldığından yangın riski altında olması nedeni ile orman yangınları ile mücadele komisyonu tarafından karar alındığı kaydedildi. Alınan karar gereği şu bilgilere yer verildi: “06.07.2022- 30.09.2022 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2022 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00’dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.”