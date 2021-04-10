banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan açıklaması
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi

Tokat’ta Nisan ayında kar sürprizi

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası’na Nisan ayında kar yağdı.

TOKAT 10.04.2021, 13:36
1
Tokat’ta Nisan ayında kar sürprizi

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası’na Nisan ayında kar yağdı.

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Gece yağmurla birlikte hava sıcaklığının düştüğü Niksar’ın yüksek kesimleri yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle ilçeye 17 km mesafede bulunan Çamiçi Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yayladaki vatandaşlar, Nisan ayında yağan kar’ı şaşkınlıkla karşıladı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık