Tokat’ta Kur’an Kursu mezuniyet programı

Tokat İl Müftülüğünce Kur’an Kursları yılsonu mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Tokat kent merkezinde bulunan Ali Paşa Cami’nde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda minik öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri sure, dua ve şiirleri okudular. Programın sonunda öğrencilere Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

“Kurs hatırası olarak hediye ve haçlık vereceğiz”

İl genelinde verilen eğitimlerden bahseden Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu," 27 Haziranda başlayan yaz kuran kurslarımız bugün itibariyle final yapıyoruz ve çocuklarımız la birlikte kapanış programı yapacağız. Yaz kuran kurslarımızda il genelinde yaklaşık 24 bin öğrencimiz geldi ve bu sayı son güne kadar hiç düşmedi. İl içerisinde 7 bin 720 öğrenci camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda eğitim gördü. 388 görevlimiz il merkezinde, 1000 aşkın öğreticimiz de il genelinde eğitim verdi. Yaz kuran kurslarında bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü yeni bir eğitim programıyla çocuklarımız kadim oyunlarımızla kuran eğitimi aldılar. Çeşitli etkinliklerimizle bu dönemi kapattık. Bugün yılsonu yaz kuran kurslarımızın mezuniyet günü ve bugün öğrencilerimize yaz kuran kursu hatırası olarak hediye ve haçlık vereceğiz. Çeşitli hediyeler ve etkinlikler le kuran kurslarımız cazibe merkezi haline geldi. Bu etkinlikleri gören çocuklar kurslara kendi istekleriyle geldiler. Onlara hem harçlık ve hediye vererek kapanışı yapacağız” dedi.

“Dini vatanı bayrağı güzel bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz”

Öğrencilere eğitim veren Ali Paşa Cami imamı Ahmet Kılıç" Yaklaşık 2 aydır kurslarımıza gelen çocuklarımıza kuran öğretmeye çalışıyoruz. Ali Paşa Camisi olarak 2 ay boyunca 95 tane öğrencimizle birlikte devam ettik. Bu öğrencilerden 25-30 tanesi kurana geçti. Diğer öğrencilerimizde kurana kerime geçmek üzere. Dini vatanı bayrağı güzel bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Bu 95 öğrencimizin 2 ay boyunca eksiksiz devam etmesinin sebebiyle ödüllendirmemiz. Bu çocuklarımıza teneffüste dondurma ikramları, kek ikramları, hafta da bir gün de kahvaltı ikramı yapıyoruz. İş adamları da bu ikramları karşılıyorlar. Bugünde cuma gününde veda programımızı yapıyoruz ve burada bir takım hediyelerle çocuklarımızı evlerine göndereceğiz” dedi.