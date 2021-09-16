Tokat’ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde köylü kadınlar, imece usulü ile çalışan erkeklere yardım ederek köy yolunu parke ile döşüyor.

İlçeye bağlı Akgüney Köyü’nde, Niksar Kaymakamlığı tarafından köy yolları için verilen kilit parke taşlarının yollara döşenmesi için erkeklerin imece usulü çalışmasına, köy kadınları da destek veriyor.

Akgüney Köyünü ziyaret eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan’da eline parke taşlarını alarak, kadınlarla birlikte yolda kilit parke döşemede yardımcı oldu.

Kadınların erkeklere yardımcı olmalarının örnek bir davranış olduğunu vurgulayan Kaymakam Doğan; “İl Özel idaremizin destekleriyle Niksar Kaymakamlığı olarak köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akgüney Köyümüzün yollarının parke ile kaplanması için köy halkı olarak çalışıyorsunuz. Öncelikle örnek çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Kadınlı erkekli el birliği ile imece şeklinde köyümüzün yolu parke taş ile döşeniyor. Bu çalışmanız diğer köylere de örnek olmasını umut ediyorum. Kaymakamlık olarak bundan sonra da gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

Köy Muhtarı Durmuş Yıldırım, kaymakamlık tarafından köy yolunun yapımı için kilit parke taşı gönderildiğini ve yağışlı hava gelmeden 1 km’lik yoldaki çalışmaları tamamlamak istediklerini söyledi.

Yıldırım, köy halkının imece usulü çalıştığını, bunun yanında kadınlarında alt malzemenin serilmesine ve taşların döşenmesine yardımcı olduklarını belirterek, “Köyde herkes kadınlı erkekli elinden geleni yapmaya çalışıyor. kısa sürede yolumuzu bitireceğiz. Köy muhtarı olarak bizlere desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımız İlhami Doğan olmak üzere, İl Özel idaremize teşekkür ederken gayretle çalışan tüm köy halkına özellikle kadınlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Kaymakam Doğan’ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Üyeleri Sadullah Karataş ve Şahin Günseren’de eşlik ettiler.