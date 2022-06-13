Tokat’ta kitap fuarı yazarlarla okuyucuları buluşturdu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kitap Günlerinin sadece kitaplarla buluşulan bir mekan olmanın ötesinde öğrencilerin yazarlarla buluşup onlarla sohbet etme imkanı bulduğu bir etkinlik olma özelliği kazanmış olduğunu söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı kapılarını 10 gün açık tuttu. Pandemi süreci nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen kitap fuarına ilgi oldukça fazla oldu. Cumhuriyet Meydanında kurulan fuar alanında yaklaşık 1 milyon kitap okuyucusu ile buluştu. 150’ye yakın yazar imza günleri ve söyleşi etkinliğinde kitapseverlerle bir araya geldi.10 gün devam eden fuar alanındaki söyleşilere günlük 3 binin üzerinde öğrenci katılırken yaklaşık 100 bin kişi fuar alanını ziyaret etti. Fuarda konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapıldı. Türkiye’nin önde gelen 65 yayınevinin yer aldığı fuarda ünlü yazarlar Tokatlılarla bir araya geldi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kitap Günleri’ne gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tokat Kitap Günleri sadece kitaplarla buluşulan bir mekan olmanın ötesinde öğrencilerin yazarlarla buluşup onlarla sohbet etme imkânı bulduğu, yazarların dünyasına girebildikleri, sordukları sorular ile ufuklarının sınırlarını sonsuzluğa açtıkları bir etkinlik olma özelliğini de kazanmış oldu. Kitap fuarımıza katkı sağlayan; yazarlarımıza, kurumlarımıza, emeği geçen dostlara ve kitap sevgisini yüreğinde hisseden tüm Tokatlılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu