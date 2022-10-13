Tokat’ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erbaa ilçe merkezinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası B.D. (60) bulunması için çalışma başlatıldı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan drone destekli arama çalışmaları sonucunda kayıp şahıs Karayaka Beldesi’ne 3 km mesafede tarla içerisinde bulundu.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan B.D.’nin, kontrol amaçlı Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.