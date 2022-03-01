Tokat’ta kariyer gününe şampiyon şef konuk oldu

Tokat’ta düzenlenen kariyer gününde Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı konuk oldu.

Tokat Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Kent Konseyi ve TOGÜ KARMER işbirliği ile “Kariyerin Tarifi” söyleşisi gerçekleştirildi. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye Masterchef Şampiyonu Eren Kaşıkçı ve Masterchef yarışmacısı Milhan Erdem katıldı. Kaşıkçı ve Erdem kariyer basamaklarında yaşadıkları deneyimlerini öğrencilere aktardı. Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Kaşıkçı ve Erdem kariyer yolunda birçok zorluğun önlerine çıkacağını ancak öğrencilerin asla pes etmeden yollarına devam etmelerini, kendilerine inanmalarını ve yapacakları işi tutkuyla yapmalarını tavsiye etti.

Söyleşi sonrasında Masterchef Şampiyonu Eren Kaşıkçı ve Masterchef yarışmacısı Milhan Erdem’e söyleşilerinden dolayı hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.