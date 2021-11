Tokat’ta kariyer fuarı açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde “TOGÜ Kariyer Fuarının" açılışı yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından TOGÜ Kariyer Fuarı düzenlendi. Öğrenciler; kariyer günleri, işe alım mülakatları, iş-staj başvuruları, eğitimler, seminerler, paneller ve konferanslar ile iş dünyası hakkında deneyimler elde edecekleri stantlarda bilgi alışverişinde bulundu. Fuarın açılışının ardından düzenlenen programda konuşma yapan KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan fuarın ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kamu, özel firmanın katılım sağladığını söyledi. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise Tokat’ta gençlerle tarımsal sanayinin önemi ve istihdama katkısı konusunda istişare fırsatı bulacaklarını kaydetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise yapmış olduğu konuşmada üniversitenin yaklaşık 35 bin öğrencisinin bulunduğunu, uluslararası öğrenci sayısının ise 3 bin 500 civarında olduğunu belirtti. Rektör Şahin, ilki düzenlenen kariyer fuarına beklenilenden daha yüksek bir katılımın olduğunu, fuarın öğrencilere istihdam ve staj sağlama noktasında da katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Eroğlu, öğrencilerle söyleşi yaptı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Eroğlu, Tokat Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, “Gerek söyleşilerle, gerek okul ve yurt ziyaretlerimiz ile her fırsatta öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelmeye çaba gösteriyoruz. 19 Mayıs 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz "Tokat Belediyesi Gençlik Merkezimiz" de sizler gibi genç kardeşlerimizin en uğrak noktası oldu. Gençlik Merkezimizde düzenlediğimiz birçok kurs ve ders ile yeni yeni öğretiler ve hobiler kazanabilir, boş vakitlerinizi eğlenerek değerlendirebilirsiniz. Şu ana kadar 150 farklı kursta, 2074 adet sertifika verdik. Bugüne kadar yüzlerce kursta, binlerce öğrencimizi ağırladık. Şu an itibariyle 5273 kişilik kayıtlı öğrencimiz bulunuyor. Ben sizleri de Gençlik Merkezimize davet ediyorum. Hepinizin, okuduğunuz alanlarda başarılı bir kariyer gerçekleştirmesini temenni ederim. Rabbimden, sizlere zihin açıklığı diliyorum." dedi.